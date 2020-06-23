T.C.İSPARTA VALİLİĞİİl Jandarma KomutanlığıKonu : Basın DuyurusuIsparta İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Yalvaç ilçesi Çetince köyünde bir şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığının bilgisi alınmıştır.Bu kapsamda, şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik icra edilen operasyon neticesinde, uyuşturucu madde elde etmek maksadıyla yasa dışı ekimi yapılan 117 kök kenevir bitkisi, 894 gram kubar esrar ve 24 gram kenevir tohumu ele geçirilmiş, olay şüphelisi T.T. (42) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.