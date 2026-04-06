Isparta'da Mutfak Tüpüne Büyük Zam: Sadece 3 Ayda 245 TL Arttı!

Küresel piyasalarda ham petrol fiyatlarının yükselmesi ve otogaz (LPG) fiyatlarına peş peşe gelen zamlar, Isparta'da mutfak tüpü fiyatlarını da doğrudan vurdu. Yılın üçüncü zammıyla birlikte 12 kilogramlık mutfak tüpü 1385 TL seviyelerine kadar ulaştı.

Ortadoğu'daki gelişmeler ve ABD piyasalarından gelen açıklamaların etkisiyle yükselişini sürdüren petrol fiyatları, iç piyasada vatandaşın cebine yansımaya devam ediyor. Kamuoyunda otogaz olarak bilinen LPG’ye gece yarısı itibarıyla yapılan son zam, tüpgaz fiyatlarında da %18 oranında ciddi bir artışa yol açtı.

Otogaz ve Tüpgaz Fiyatları Güncellendi

Yapılan son fiyat güncellemelerinin ardından otogazın litre fiyatı ortalama 35,21 TL seviyelerine yerleşirken, bazı istasyonlarda 34,91 TL ile 36,51 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Bu artışın temel nedeni olan LPG zammı, 2 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Isparta'da da tüp fiyatlarına yansıdı.

Güncel Ortalama Fiyatlar:

1 Litre Otogaz: 35,21 TL

2 kg Piknik Tüpü: 312,33 TL

12 kg Mutfak Tüpü: 1363,33 TL - 1385 TL (Dağıtıcı ve bayiye göre değişiklik göstermektedir)

Yılbaşından Bu Yana Durmak Bilmeyen Yükseliş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı bültenlere göre serbest piyasa koşullarında belirlenen fiyatlar, dağıtım şirketlerinin bayilere sunduğu tavan fiyat önerileriyle son tüketiciye ulaşıyor. Ancak yılın başından bu yana fiyat grafiğine bakıldığında artışın boyutu dikkat çekiyor.

2026 Yılı 12 kg'lık Tüp Fiyat Değişim Tablosu:

1 Ocak 2026: 1140 TL

3 Şubat 2026: 1240 TL

6 Mart 2026: 1250 TL

2 Nisan 2026: 1385 TL

Yeni yıla 1140 TL ile başlayan mutfak tüpü, yalnızca üç ay gibi kısa bir süre içerisinde tam 245 TL zamlanarak vatandaşın bütçesini zorlayan kalemlerden biri haline geldi.