ISPARTA'DA MASKELERDE ŞOK KAMPANYA
Via'da kutu maskeler de kampanya başladı Kutu içeriğinde 50 maske bulunmaktadır ve fiyatı kampanya kampsamında 20 TL'dir.
Isparta'da kendi hijyen istasyonunuzu oluşturmak için gerekenn tüm ekipman ve malzemelere Via'dan ulaşabilirsiniz. Hemde toptan fiyatına perekande! ( Maske, Eldiven, Dezenfektan, ULV Dezenfekte Cihazı, Kullan At Ürünleri, Sosyal Mesafe Uyarı Levhaları, Krom Bariyer vs...)
Adres: Pirimehmet mh. Gölcük yolu üzeri (Devin Otel yukarısı)
Telefon: 0 544 777 37 99
Website:www.viatrafik.com.tr