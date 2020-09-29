ISPARTA'DA MASKELERDE ŞOK KAMPANYA

20 TL

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Website

www.viatrafik.com.tr

Via'da kutu maskeler de kampanya başladı Kutu içeriğinde 50 maske bulunmaktadır ve fiyatı kampanya kampsamında'dir.Isparta'da kendi hijyen istasyonunuzu oluşturmak için gerekenn tüm ekipman ve malzemelere Via'dan ulaşabilirsiniz. Hemde toptan fiyatına perekande! (Pirimehmet mh. Gölcük yolu üzeri (Devin Otel yukarısı)