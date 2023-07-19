Isparta'da LPG'ye Geçiş Yapan Araç Sayısı Artıyor

Isparta'da akaryakıt fiyatlarındaki son ÖTV zammı, araç sahiplerinin LPG'ye yönelmesine sebep oldu. Benzin ve LPG arasındaki fiyat farkının giderek açılmasıyla birlikte, Isparta'daki otogaz dönüşüm işletmelerine olan ilgi arttı.

Yükselen akaryakıt fiyatlarından tasarruf sağlamak isteyen araç sahipleri, Isparta'daki otomobil sanayi merkezlerine başvurarak araçlarını LPG'ye dönüştürmeye başladılar.

LPG'li araçların yakıt maliyeti, son zamlarla birlikte kilometrede 1 lira 20 kuruş seviyesine gelirken, benzinli araçların maliyeti ise 3 lira 30 kuruşa kadar çıkabiliyor. Bu fiyat farkı, Isparta'daki araç sahiplerinin LPG'ye olan talebini artırdı.

Son dönemde LPG'ye olan ilginin artmasıyla birlikte, Isparta'da otogaz dönüşüm işlemleri gerçekleştiren işletmeler de yoğunluk yaşıyor. İşletme sahipleri, artan talebi karşılamak ve müşterilerine daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarını sürdürüyorlar.