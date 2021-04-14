08.04.2021 günü saat 15:06 sıralarında idaremiz Yayla Mahallesinde bulunan bir dernekte kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği ihbarı üzerine, alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; içeride 31 şahsın bulunduğu, masa üzerinde ve çeşitli yerlere saklanmış, 4770 adet iskambil kâğıdı, 44 adet oyun pulu, 1 adet yazboz kâğıdı ve 245 TL para bulunduğunun tespit edilmesi üzerine;Bahse konu dernek başkanı hakkında Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama Suçundan adli işlem başlatılmış, adreste bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince toplam 139.066 TL İdari Yaptırım uygulanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.