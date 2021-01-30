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Isparta'da kumar operasyonu

Isparta'da kumar operasyonu
ISPARTA
G.Tarihi: 29.01.2021 13:04
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA  EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

26.01.2021 günü Bahçelievler Mahallesinde bir ikamette ve Çelebiler Mahallesinde bir dernekte kumar oynandığı ihbarları üzerine belirtilen adresler ekiplerimizce takibe alınmış, Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararlarına istinaden belirtilen adreslerde yapılan kontrol ve aramalarda masa üzerlerinde ve çeşitli yerlere saklanmış 2.635 adet iskambil kağıdı, 117 adet pul, 1.085 TL para ve çok sayıda yaz boz kağıdı ele geçirilmiştir.

İkamet sorumlusu ve dernek başkanına Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama Suçundan adli işlem başlatılmış, içeride bulunan toplam 34 şahsa Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince toplam 149.852 TL İdari Yaptırım uygulanmış, ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yer ve dernek ile ilgili gerekli idari işlemlere başlanılmıştır.
 



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