06.01.2021 günü saat 15:30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1737. Sokak No: 9/4 Merkez/ISPARTA sayılı adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine belirtilen adres ekiplerimizce takibe alınmış, Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden içeriye girildiğinde, içeride toplam 26 şahsın bulunduğu, söz konusu yerin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık iş yeri olduğu, yapılan aramada masa üzerlerinde ve çeşitli yerlere saklanmış 848 adet iskambil kâğıdı, 100 TL para ve çok sayıda yaz boz kağıdı bulunduğu tespit edilmiştir.İş yerinin işletmecisine Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama Suçundan adli işlem başlatılmış, içeride bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince toplam 115.300 TL İdari Yaptırım uygulanmış, ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yer ile ilgili gerekli idari işlemlere başlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.