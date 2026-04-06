Isparta'da Korkutan Olay: İntihar Girişiminde Bulunan Şahıs Tedaviyi Reddetti

Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki bir kişi, evinde intihar girişiminde bulundu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şahsın, tedaviyi reddederek kendi isteğiyle hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

Olay, 3 Nisan gecesi saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi 4638 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın bodrum katında ikamet eden 48 yaşındaki İbrahim Ü., evinde bulunduğu sırada tehlikeli bir şekilde gaz sızıntısına yol açarak intihar teşebbüsünde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi İsteğiyle Hastaneden Ayrıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim Ü., ambulansla hızla en yakın hastaneye sevk edildi. Ancak hastaneye ulaştırılan şahsın, kendisine uygulanacak tedaviyi reddederek kendi isteğiyle hastaneden ayrıldığı bildirildi.

Emniyet güçleri, yaşanan olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.