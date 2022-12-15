2022-2023 Kış Tedbirleri Toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla Isparta Valiliği’nde yapıldı.Toplantıda yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılar neticesinde beklenen olayların öncesinde, muhtemel can ve mal zararlarının önlenmesi/azaltılması, müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında Isparta merkez ve ilçelerinde karla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler görüşüldü.Toplantıdaki konuşmasında karla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çeken Vali Baruş, “Sizlerin de bildiği gibi doğal afetler sadece yolları etkilemiyor, aynı zamanda vatandaşımızın günlük yaşamına da önemli olumsuzluklar getirebiliyor. Bu noktada kurumlar kaymakamlıklar ve mülki amirlikler olarak koordinasyon halinde hareket etmemiz lazım. O nedenle bu koordinasyonu etkin bir şekilde sağlamak üzere kış mevsimi boyunca meydana gelebilecek tabii afetlerde hareket tarzımızı belirlemek, kurumsal olarak üzerimize düşen sorumluluklara temas etmek ve bu sorumluluklar çerçevesinde alacağımız tedbirleri görüşmek üzere bir araya geldik. Sizlerin de malum olduğu üzere kış mevsimi itibariyle hava koşullarının olumsuz geçmesi halinde gerek ulaşımda, gerek altyapı hizmetleri olan elektrik, doğalgaz ve içme suyu gibi hizmetlerin sağlanmasında, gerekse vatandaşımızın günlük yaşamının devam ettirilmesinde bir takım olumsuzluklar yaşıyoruz. Dolayısıyla bu afetlerde acil bir durum vuku bulduğunda nasıl hareket etmemiz gerektiğini, hangi kurumlarla işbirliği yapmamız gerektiğini ve hangi önlemleri almamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Genel hayata etki eden bu afet durumlarında çok hızlı bir şekilde hareket etmek, organize olmak, bir araya gelmek ve alınacak tedbirleri bir an önce hayata geçirmek çok büyük önem taşıyor” dedi.Ardından AFAD İl Müdürü Ethem Kılıçarslan tarafından bir sunum gerçekleştirilerek görüş alış verişinde bulunuldu.