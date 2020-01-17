KAYA HALI'DA BÜYÜK AVAVANTAJ FIRSATI!

Kaymaz Yolluk m² Fiyatı 30 TL

6 m² Halı 400 TL

4 m² Halı 300 TL

KREDİ KARTINA TAKSİT - ELDEN TAKSİT İMKANI

Kaya halı'daki halıları kredi kartına 12 ay taksit veya elden taksit seçenekleri ile kolayca satın alabilirsiniz.

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Adres:

İskender mahallesi 121. cadde No:63 ISPARTA

Mustafa Otlukaya -

0538 306 64 55



































































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