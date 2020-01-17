Halı mı bakmıştınız? Halı çeşitlerinde uygun fiyatlar ve bol seçenek Kaya Halı'da sizleri bekliyor.
İster modern, ister klasik her beğeniye uygun en kaliteli halı markalarının en şık halı ... Ucuz ve güvenilir alışverişin adresi Kaya Halı'da
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işte kampanyalı halı fiyatlarından bazıları...
- Kaymaz Yolluk m² Fiyatı 30 TL
- 6 m² Halı 400 TL
- 4 m² Halı 300 TL
KREDİ KARTINA TAKSİT - ELDEN TAKSİT İMKANI
Kaya halı'daki halıları kredi kartına 12 ay taksit veya elden taksit seçenekleri ile kolayca satın alabilirsiniz.
KAYA HALI'DAKİ DİĞER HİZMET VE ÜRÜNLER...
- Döşemelik Halı Çeşitleri
- Kaymaz Jel Tabanlı Yolluk Çeşitleri
- Halı Kenarları için Overlok Hizmeti
- Apartlara Uygun Halı Çeşitleri
Mustafa Otlukaya -0538 306 64 55