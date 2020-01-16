GÖZDE BALIK EVİ ,BALIĞI LEZZETE DÖNÜŞTÜRÜYOR!

Burada balık yemek sanki bir deniz yolculuğu gibidir...!















































Isparta'da şehrin merkezinde yer alan bu şık balık restoranı, atmosferik dekoru benzersiz bir balık ziyafeti deneyimi sunuyor!yada, lezzet içeren destansı bir deniz ürünleri tabağı için sizleri ailenizle birlikte Gözde Balık Evi'ne davet ediyoruz.Geleneksel hamsi tavadan kalamara, ızgarada somona ve balık çorbasından balık satalasına kadar nefis balık menüleri ile Isparta'da balık severlerin vazgeçilmez adresi Gözde Balık Evi