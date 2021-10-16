KARADAKİ EN TAZE BALIKLAR KAYA BALIK'TA

Deniz ürünleri için Isparta'da Kaya Balık'tan başka bir yere bakmanıza gerek yok...!

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA

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Isparta'da Kaya Balık mağaza ekibi, her gün en taze mevsimlik balık ve deniz ürünlerini kullanarak tezgahta göz alıcı bir görüntü oluşturmaktan gurur duyuyor.. Elle kesilmiş somon dilimleri, filetolar, etkileyici taze bütün balıkların yanı sıra taze otlar ve kesilmiş limonlarla buzun üzerine ustaca yerleştiriliyor. Her balık fiyatlarıyla şeffalık içerisinde tezgahta sergileniyor.Kaya Balık, ürünlerini mümkün olan en hızlı sürede karaya yeni çıkmış balıkçı teknelerinden tedarik etmektedir. Pişirildiğinde ve tabakta sizde tazeliğine emin olacaksınız.. Ve gerçekten de süpermarketlerde sunulan çözülmüş balıklardan daha üstün olduğunu göreceksiniz.