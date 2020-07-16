4 MEVSİM BALKON SEFASI İÇİN CAM BALKON TASARIMLARI KALECAMPEN'DE

Isparta, Burdur, Antalya ve çevre bölgelere kesintisiz hizmet veren Kalecampen artık cam balkon alanında da sizlere profesyonel ve garantili hizmetler veriyor.

Windoline Isparta üretici bayisi ve Alüminyum sektörünün önemli isimlerinden Kalecampen, yaşam alanlarınıza güzellik katan ve genişlemesini sağlayan cam balkon tasarımları, projeleri yapıyor.

Kalecampen'in imal ettiği cam balkon tasarımları , katlanır cam balkon sistemleri sizlere üst düzey izolasyon sağlar.

1. sınıf malzemeden yüksek teknolojiyle üretilen ısı yalıtımlı sistemler aynı zamanda soğuk, toz, duman ve gürültüyü absorbe eder. En önemlisi de suya karşı dayanıklı olarak üretilir. Bu da size uzun yıllar 4 mevsim cam balkon sefası sunar.



Showroom: Sanayi mahallesi 3255. Sk. No:3 ( Halk Bankası Yanı) ISPARTA

Telefonlar: 0544 607 87 11

0532 224 45 41

0246 232 89 48

Okan Demirekin

'' Mekanlarınızı Güzelleştirmek Bizim İşimiz ''

Ücretsiz keşif ve uygun fiyat güvencesi ile 4 mevsim uzun ömürlü, kaliteli ve ferah kapalı alanlara sahip olabilirsiniz.



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