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Isparta'da kahvaltı keyfi için Aşiyan Gemi Restaurant

Isparta'da kahvaltı keyfi için Aşiyan Gemi Restaurant
ISPARTA
G.Tarihi: 20.06.2022 22:57
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA

Enfes lezzetlerin adeta görsel bir şölen oluşturduğu kahvaltı, kültürümüzde önemli bir yer ediniyor. Çocukluğumuzdan beri aile büyüklerimiz ve sevdiklerimizle hafta sonu kahvaltı masasının etrafında toplanır ve kendimizi bir anda hoş sohbetlerin içerisinde bulurduk. Kimi zaman evimizin sıcaklığında kimi zaman da dışarıda dostlarımızla kahvaltı yapmayı tercih ediyoruz.  Yoğun bir haftayı bitirirken ailemiz ve sevdiklerimizle keyifli anlarımıza eşlik eden kahvaltılar, hem lezzet hem de görsel bir şölen sunmaktadır. Demli çayların yanında koyu sohbetlerin yer aldığı kahvaltılar, tüm haftanın stresini geride bırakmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Kimi zaman evimizde konforlu ve rahat bir kahvaltı yapmayı tercih ediyoruz. Ancak bazen de tüm hafta iç mekanlarda yaşadığımız bunalımı azaltmak için açık havada keyifli kahvaltılar yapmayı tercih ediyoruz. Gelin, Isparta'da kahvaltılarınıza anlam katacak mekanları birlikte adım adım keşfedelim.

ISPARTA'DA KAHVALTI ROTASI AŞİYAN GEMİ
Isparta'da en iyi kahvaltı mekanları nerededir?  "Ben önce gözümü doyurmak istiyorum" diyenlerdenseniz size harika bir önerimiz var! Isparta'nın en güzel manzaralarından birine kucak açan Aşiyan Gemi, kahvaltı şöleni yaşamak isteyenlerin severek gideceği mekanların arasında yer alıyor. Doğa ile iç içe kahvaltı mekan önerilerimizin ilk başında Aşiyan Gemi Restoran geliyor...

ISPARTA'DA MÜKEMMEL BİR KAHVALTI KEYFİ İÇİN AŞİYAN RESTORAN!
Isparta'da meşhur çorbalarıyla yemek menüleriyle ünlü Aşiya Gemi Restoran serpme kahvaltısıyla da öne çıkıyor.  Aşiyan Gemi Restoran hem şehrin içinde hem de yemyeşil doğanın ve muhteşem bir manzaranın ortasında stres atmak, kafa dinlemek ve hafta sonu kahvaltı kaçamağı yapmak için en uygun tesislerden biri! Kahvaltı öncesi yada sonrası yürüyüş yapabileceğiniz parkurları, çocuk parkları gibi ekstra özelliklerin bulunduğu bir lokasyonun tam göbeğinde, Çayboyunda yer alıyor.
Aşiyan'da hafta içi ve hafta sonu serpme kahvaltının tadına varabilirsiniz. 

Doğayla iç içe olmak ve yemyeşil manzaranı tadını çıkarmak isteyenler için Isparta'da Aşiyan Gemi, bahçesi olan harika bir kahvaltı mekanıdır.  Efsane kahvaltılıkları, sunumları, lokasyonu ile gözünüz gönlünüz  doyacak kahvaltının lezzetine bayılacaksınız.

Serpme Kahvaltı menüsüyle misafirlerine mükemmel bir sofra hazırlayan Aşiyan, özellikle hafta sonları yoğun rağbet görüyor. 
Sıcacık bir bardak çay ve mis kokan reçeller, peynirler, zeytinler eşliğinde temiz havası ve otantik bir atmosferde kaybolmanın en kolay yolu buraya gitmekten geçiyor.

-İletişim
Aşiyan Gemi Restaurant
Kurtuluş Mahallesi- (Çayboyu Mevkii)
122 Cadde, No: 46/ ISPARTA
Rezervasyon Telefon:
(0246) 218 29 71


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