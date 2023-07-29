Isparta'da Kaç Suriyeli Var? İşte Resmi Rakamlar

Türkiye'de 3 Milyondan Fazla Suriyeli Yaşıyor!

Mülteciler Derneği'nin 13 Temmuz 2023 verilerine göre, Türkiye'de toplamda 3 milyon 329 bin Suriyeli kayıt altına alındı. Bu sayının 1 milyon 751 bin 551'i erkek ve 1 milyon 577 bin 965'i kadınlardan oluşuyor. Genç nüfus, 15-24 yaş aralığındakilerle 631 bin 211 kişiyi kapsarken, 10 yaşının altında olanların sayısı 997 bin 727.

Türkiye'deki kayıtlı Suriyelilerin yaş ortalaması 22,4 olarak belirlendi.

Rapora göre, en fazla Suriyeli nüfusa sahip il İstanbul oldu, burada 531 bin 673 kayıtlı Suriyeli bulunuyor. Gaziantep 436 bin 757 ve Şanlıurfa 325 bin 333 Suriyeliyle İstanbul'u takip ediyor. Hatay, Adana, Mersin, Bursa ve İzmir de Suriyeli nüfusun yoğun olduğu diğer iller arasında yer alıyor. En az Suriyeli nüfusun yaşadığı iller ise Bayburt, Tunceli ve Hakkari olarak raporda belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 5 Ekim 2022'deki açıklamasına göre, 526 bin 932 Suriyeli ülkesine dönmüş durumda. Ayrıca asayiş sorunları nedeniyle 19 bin 336 Suriyeli sınır dışı edilmiş.

Türkiye'deki devlet üniversitelerinde ise 48 bin 192 Suriyeli öğrenci eğitim görüyor. Buna göre Burdur'da 8.820, Isparta'da 7.491 ve Antalya'da 4.775 Suriyeli yer alıyor.