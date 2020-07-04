JASAT TİMLERİ KAYBOLAN 93 KÜÇÜKBAŞ HAYVANI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Üstün teknolojik sistemler ile kolluk kuvveti görevini yerine getiren Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu kez Aksu ilçesinde yaşayan Nihat Kılınç’ın kaybolan 93 küçükbaş hayvanını buldu.Aksu ilçesine bağlı Yakaafşar Köyünde 28 Haziran’da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Nihat Kılınç 93 adet küçükbaş hayvanını otlatmak amacıyla dağa götürdü, Katip Köyü kırsalında yarım saatlik uykuya dalınca olanlar oldu ve uyandığında küçükbaş hayvanların hiç biri yoktu.Ailesi ile birlikte kendi imkanları ile yaklaşık 3 gün aradığı hayvanlarını bulmayan Kılınç, Aksu İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerine giderek yardım istedi.Aksu ilçe Jandarma Komutanlığınca olayın haber alınması ile birlikte; Isparta İl Jandarma komutanlığından takviye kuvvet olarak Jandarma teşkilatının en seçkin timlerinden olan Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlendirildi.Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ile birlikte karadan arazi taraması havadan ise dronla kısa süreli bir çalışma yapan JASAT timleri kaybolan 93 küçükbaş hayvanı bulunarak sahibi Nihat Kılınç’a teslim edildi.Hayvanlarından artık ümidi kesen 54 yaşındaki Nihat Kılınç ve ailesi ise geçim kaynağı olan küçükbaş hayvanlarına kavuşmanın sevincini yaşadı, ekiplere teşekkür etti.