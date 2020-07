Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural’ın öncülüğünde başlatılan Esnafına Sahip Çık Kampanyası kapsamında sadece yerel esnaftan alışverişte kullanılacak olan her biri 100 TL değerindeki alışveriş çekleri, kamuoyuna tanıtıldı. Bu çekler sayesinde özellikle Kurban Bayramı öncesi esnaftan alışveriş yapılarak, yerel esnafa destek olunması amaçlanıyor.COVİD 19 salgınından ekonomik olarak en çok etkilene esnafa destek olmak amacıyla Isparta, Burdur ve Antalya’da Esnafına Sahip Çık kampanyası hayata geçirilmişti. Isparta’da kampanya dahilinde yerel esnaftan alışveriş yapılmasını sağlayacak olan alışveriş çekleriyle ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde tanıtım toplantısı düzenlendi.Toplantıya Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Tutar, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar ve Esnaf Odaları Başkanları katıldı.Esnafına Sahip Çık Kampanyasına Destek veren ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Tutar, Isparta halkından alışveriş yaparken vergi kaydı Isparta’da olan esnaf ve işletmelerin tercih edilmesini istedi.“Buradaki resim Isparta her zaman olduğu gibi birliğini devam ettiriyor. Kardeş kuruluşumuz Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin değerli Başkanının başlattığı bu zorlu süreçte Esnafına Sahip Çık Kampanyasına destek vermek için bugün buradayız. Hükümetimizin halkımızın sağlığı için aldığı tedbirler esnafımızı etkiledi. Ama değişen bu global ekonomide küçük esnafımıza sahip çıkmalıyız. Isparta’da yerel esnafa sahip çıkmalıyız. Yeni kontrollü hayatta bizler de esnafa sahip çıkmak için, bu kampanyaya destek olmak için buradayız. Bütçemiz ölçüsünde esnafımıza destek vereceğiz. Bu kampanyayı başlatan Sayın Tural’a da teşekkür ediyorum. İnşallah bu kampanya tüm illere örnek olur. Küçük esnafa sahip çıkılır” dedi.Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, dünyada küresel bir sorun haline gelen ülkemizde de etkili olan ve halen daha mücadele verdiğimiz COVİD 19 salgınında alınan tedbirlerin, en çok esnafımızı olumsuz etkilediğini vurguladı. Başkan Tural, “Devletimiz sağolsun esnafımızı ayakta tutmak için destek verdi. Hükümetimiz esnafa destek vermeye de devam ediyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, çatı örgütlerimiz TESK ve TESKOMB genel başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet destekler verildi ama esnafımız için daha çok desteğe ihtiyaç var. Esnafımızın devletin yanında halkın da desteğine ihtiyacı var. Çünkü her zaman esnaf güçlü olursa devlet güçlü olur dedik. Şimdi bu zor günlerde esnaf için birlik olma zamanı esnafa sahip çıkma zamanı. İşte buradan hareketle Isparta, Burdur ve Antalya illerimizde Esnafa Sahip Çık kampanyamızı başlattık. Amacı ekonominin omurgası olan esnafı ayakta tutarak ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sunmak olan bu projemizi geçtiğimiz hafta yapılan basın toplantısıyla kamuoyuna duyurmuştuk. Kampanyanın başlamasıyla birlikte esnafımızdan, vatandaşlarımızdan çok olumlu dönüşler aldık. Tabi bunlar bize güç verdi. Her zaman söylediğimiz gibi sözde değil özde esnaf dostlarının desteğini bekliyoruz. Bu anlamda başta Sayın Valimiz olmak üzere, ITSO, Borsa, MÜSİAD, Türk-İş, Memur-Sen gibi adını sayamadığım birçok sivil toplum kuruluşu bizlere destek verdi. Verdikleri desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün de Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mustafa Tutar, Ticaret Borsası Başkanımız Ahmet Adar ve yönetim kurulu üyeleri Isparta’nın esnafına sahip çıktıklarını ve kampanyaya destek olduklarını göstermek için her zaman olduğu gibi bizimle birlikteler. Kendilerine verdikleri desteklerden dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.Konuşmaların ardından Esnaf Odaları Birliğince bastırılan alışveriş çeki temsili olarak ITSO Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Tutar ve ITB Başkanı Ahmet Adar’a takdim edildi.