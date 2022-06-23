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Isparta'da ISUBÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Isparta'da ISUBÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleşti
ISPARTA
G.Tarihi: 23.06.2022 22:05
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ISUBÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleşti
Yaklaşık 6 bin Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öğrencisi mezuniyet coşkusu yaşadı. 
Vali Aydın Baruş Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin 2021-2022  eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine iştirak ederek  öğrencilerin mutluluğunu paylaştı.
Isparta Atatürk stadyumunda yapılan törende konuşan Vali Aydın Baruş 2018 yılında kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin binlerce mezun vermesini görmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydederek, mezuniyetin tüm gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Vali Baruş; “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin kısa sürede önemli bir mesafe alması ve verdiği eğitim kalitesinin her geçen gün yükselmesi bizleri gururlandırıyor. İki üniversitemizle Türkiye’nin bilim hayatında daha iyi mesafeler almaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de Isparta’dan üniversite mezuniyetini tamamlamış gençlerimizin başarılı bireyler olarak gerek mesleklerinde gerekse özel hayatlarında Türkiye’nin geleceğine çok önemli hizmetler edeceğine yürekten inanıyoruz.   Gelecek hayatınızda,  üniversite hayatınızda edindiğiniz tecrübelerden de faydalanarak  disiplin içinde çok başarılı mesleklere sahip olacağınızdan şüphemiz yok. Ülkemize karşı hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyelim. Bu ülke bizim. Bu ülkede yaşamanın üzerimize yüklediği bir sorumluluk var. Anadolu’yu bizlere yaklaşık bin yıl önce Anavatan kılmış atalarımızın bıraktığı miras ve şehitlerimizin kanı bizlere bu sorumluluğu her daim hatırlatıyor. Sizlerin de bu sorumluluk bilinciyle çok çalışacağınıza şüphemiz yoktur. Gelecekte sizlere sonsuz başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin” dedi. 
Toplam 6 bin civarında  öğrencinin mezun olduğu törende Vali Aydın Baruş  dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler vererek başarılarını kutladı.
Mezun öğrenciler  hep birlikte ettikleri ant içme töreninin ardından keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusunu yaşadılar.
 
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