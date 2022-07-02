Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, alev alev yanan iş makinesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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ISPARTA BELEDİYE BAÇKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA
''Fen İşleri Müdürlüğümüzce Çünür Kavşağı ile Mehmet Tönge Mahallesi arasında sürdürülen asfalt yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen kazada, yaralanan ve tedavileri SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde devam eden mesai arkadaşlarım;
Hakkı KILCAR’a, Harun ŞİMŞEK’e ve Ali KORKUT’a
şahsım, belediyem ve hemşehrilerim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum.''