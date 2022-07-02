ISPARTA BELEDİYE BAÇKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Olay Mehmet Tönge Mahallesi 248 Cadde de meydana geldi. Isparta Belediyesi'ne bağlı ekipler yol yapım çalışması sırasında asfalt kazıma için kullanılan iş makinesi, doğal gaz borusunu patlattı. Patlama sonrası kıvılcımın yol açmasıyla iş makinesi alev aldı. Yangında 3 işçi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, İtfaiye ve polis ekipleri ve doğalgaz firmasına ait ekipler sevk edildi. İşçileri olay yerinde ilk müdahaleleri yapılırken, ambulanslarla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındılar.Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, alev alev yanan iş makinesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.''Fen İşleri Müdürlüğümüzce Çünür Kavşağı ile Mehmet Tönge Mahallesi arasında sürdürülen asfalt yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen kazada, yaralanan ve tedavileri SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde devam eden mesai arkadaşlarım;Hakkı KILCAR’a, Harun ŞİMŞEK’e ve Ali KORKUT’aşahsım, belediyem ve hemşehrilerim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum.''