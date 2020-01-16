

EĞİRDİR'DE KÖY OKULLARI TATİL...



Bugün sabah saatlerinde başlayan ve halen devam etmekte olan etkili kar yağışı nedeniyle Eğirdir'e bağlı köy ilkokullarında ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için, okullar bir gün süre ile tatil edildi.



İLÇE MERKEZİNDE TATİL DEĞİL!



Meteorolojik uyarılara ve kar şiddetinin durumuna göre ilçe merkezindeki okulların tatil edilmesi durumunun öğle saatlerinde değerlendirileceğini bildiren Kaymakam Adem Çelik, şu an itibariyle ilçe merkezindeki okulların tatil edilmediğini açıkladı.