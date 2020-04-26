ISPARTA RAMAZAN PAKETİ YARDIMI

Isparta’da Vefa Destek Grupları’nın 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı çalışmaları TRT Haber canlı yayına konu etti.Isparta'da Valilik ve Belediye ekiplerince ihtiyaç sahiplerine vefa destek gurupları tarafından gıda desteği yapılıyor.Isparta'da 112 bünyesinde görev yapan 200 civarında Vefa destek grubu bir aydır sahada Gece gündüz demeden kısıtlaması bulunan vatandaşlara ve dezavantajlı vatandaşlar için yardım yapıyorlar.Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki ekipler tarafından vakıfta kayıtlı 1600 kişi düzenli olarak bu yardımlar gerçekleştirilirken Isparta Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından da Paketlerin ulaştırma işlemi devam ediyor. 112 ekipleri de vefa destek grupları da o paketleri şu anda teslim ediyorlar Vefa destek ekipleri Isparta'da Ramazan Ayında vatandaşlara 1 ay süreyle bu hizmeti devam ettirecek.