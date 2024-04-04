**Isparta'da İhracatta Sert Düşüş**



Isparta, 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında 31 milyon 449 bin 23 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemde ihracat değeri 39 milyon dolar idi. Bu durum, yaklaşık 8 milyon dolarlık bir kayıp anlamına geliyor.



Öte yandan, Isparta 1 Ocak- 31 Mart 2024 tarihleri arasında 87 milyon 52 bin 80 dolarlık ihracat yaparken, geçen yılın aynı döneminde bu oran 98 milyon 629 bin dolar seviyesindeydi. Bu da yaklaşık 12 milyon dolarlık bir kayba işaret ediyor.



Ayrıca, Düzey- 2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur'da 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında 231 milyon 493 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamın 2023 yılında aynı dönemde 244 milyon 943 bin dolar olduğu göz önüne alındığında değişim oranının eksi (-) 5,5 olduğu belirlendi.



Buna ek olarak, Isparta, Antalya ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 2,6 oranında azalarak 654 milyon 148 bin dolar seviyesine gerilediği görüldü.



Isparta'nın Mart 2024 ihracatı 31 milyon 449 bin 23 dolar olarak kaydedilirken, Ocak-Mart 2024 dönemindeki toplam ihracatı ise 87 milyon 52 bin 80 dolar oldu. Karşılaştırmalı olarak, Mart 2023'te ihracat 39 milyon 67 bin 58 dolar ve Ocak-Mart 2023 dönemindeki toplam ihracat ise 98 milyon 629 bin 25 dolar düzeyindeydi.



Son olarak, Şubat 2024'te Isparta'nın ihracatının 26 milyon 82 bin 20 dolar olarak gerçekleştiği biliniyor.