ITSO Başkanı Çelik’ten Kadir Gecesi Mesajı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çelik, mesajında Kadir Gecesi'ne nail olmanın sevinç ve huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Çelik, yüce Allah'ın bizlere eşsiz nimetlerinden biri olan Kadir Gecesi'nde kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın nurlanması ve manevi huzurumuzun artması için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, gecenin ülkemize, milletimize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini diledi.

Mesajında şu ifadelere yer veren Başkan Çelik; “Mübarek Ramazan Ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde barındıran Ramazan Ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Bu gecenin hepimizi birlik, beraberlik, bereket, yardımlaşma ve paylaşma ikliminde birleştirmesini, daha güzel bir geleceğe kapılar açmasını temenni ediyor, tüm İslam Âleminin Kadir Gecesi’ni kutluyorum.” dedi.