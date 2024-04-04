**İhracatın Yıldız Sektörleri**



Isparta, 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında farklı sektörlerde önemli bir ihracat performansı sergiledi. Makine ve aksamları sektöründe 2 milyon 136 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Isparta, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektöründe ise 2,2 milyon dolarlık bir rakama ulaştı. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise 3 milyon dolar bandına yaklaştı.



Özellikle, yaş sebze ve meyve ihracatında Isparta'nın rekor bir performans sergilediği görülüyor. 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında yaş sebze ve meyve ihracatı 7 milyon 250 bin dolar seviyesine ulaşırken, yılın ilk çeyreğindeki toplam ihracat hacmi ise 21,2 milyon dolar oldu.



Ayrıca, kimyevi maddeler ve mamullerinde 2 milyon 538 bin dolarlık, mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde 1 milyon 543 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Madencilik ürünlerinde ise ihracat 4 milyon 933 bin dolar olarak kaydedildi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yayımladığı sektörel ihracat raporuna göre, Isparta'da mart ayında en çok ihracat yapılan sektörler arasında hazır giyim ve konfeksiyon, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, madencilik ürünleri ve makine ve aksamları bulunuyor.