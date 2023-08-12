Isparta'da Haziran Böceği İle Mücadele

Eğirdir ilçesindeki fidanlıklarda görülen zararlı haziran böceği (manas kurdu) ile mücadele için Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, etkili bir çözüm üzerinde çalışıyor. Özellikle elma üretiminde ciddi sorunlar yaratan bu zararlı ile mücadele kapsamında, özel bir çiftçiye ait elma bahçesinde ışıklı tuzaklarla biyoteknik mücadele yöntemi uygulanıyor.Serpil Köyü'nde gerçekleştirilen çalışmada, 10 dekarlık elma bahçesine 30 metre aralıklarla 16 adet ışıklı tuzak asılarak mücadele süreci başlatıldı. Bu tuzaklar sayesinde haziran ve temmuz aylarında geceleri uçuşan haziran böceği erginleri yakalanarak etkisiz hale getiriliyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 893 adet haziran böceği ergini yakalandı.Haziran böcekleri, meyve fidanları ve ağaçların köklerine zarar verme potansiyeli taşıyor. Özellikle larva evrelerinde bitki kökleriyle beslenmeleri, bitkilerin su stresine maruz kalmasına yol açarak bitkilerin ölümüne neden olabiliyor. Bu zararlı böceklerin etkisi, özellikle üçüncü evrelerden itibaren artış gösteriyor. Bu nedenle fidanlıklar için haziran böceği ile mücadele büyük önem taşıyor.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü bu çalışma, zararlı böceklere karşı etkili ve çevre dostu yöntemlerin kullanılmasına örnek teşkil ediyor. Bu tür mücadele çalışmalarının, tarımın sürdürülebilirliği ve ürün kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.