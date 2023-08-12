Isparta'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda balya yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trajik olayda sürücü yaşamını yitirdi.

Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü kasabasında akşam saat 20.00 sularında meydana gelen kaza, büyük bir üzüntüye neden oldu. Traktörün sürücüsü Y. K., balya yüklü traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarım arazisinden inerken traktörün devrilmesiyle altında kaldı. Ne yazık ki, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında 112 Acil servis ekipleri olay yerine sevk edilirken, Hüyüklü Kasabası itfaiye ekipleri ve Yalvaç'tan ambulans ekibi de kısa sürede olay yerine ulaştı. Ancak maalesef sürücüye yapılan müdahale sonuç vermedi.

Bu acı olay, bölgede derin bir üzüntü yaratırken, traktör kazasının ardındaki sebepler ve detaylar konusunda soruşturma başlatıldı.

