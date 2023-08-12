Sıcak Hava Dalgası Antalya, Burdur ve Isparta'da Etkili Olacak!

Meteoroloji İdaresi, yayınladığı değerlendirme raporuyla Antalya, Burdur ve Isparta illerinde yaklaşan sıcak hava dalgasına dikkat çekti. Raporun başlama ve bitiş zamanları 13.08.2023 saat 11:00 TSİ ile 17.08.2023 saat 17:00 TSİ olarak belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde Antalya, Burdur ve Isparta illerinde artmasının beklendiği açıklandı. Sıcak hava dalgasının etkisini 13.08.2023 Pazar gününden itibaren artıracağı ve önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği öngörülüyor.

Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında artacağı, bazı bölgelerde ise 4 ila 6 derece civarında yükseleceği tahmin ediliyor. İl merkezlerinde beklenen günlük en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde sıralanıyor:

Antalya: 31-35 °C

Isparta: 34-37 °C

Burdur: 36-39 °C

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik sağlık sorunları olan bireyler, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların özellikle günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Sıcak hava dalgasının etkilerine karşı alınacak önlemler ve günlük hava durumu ile ilgili bilgiler, meteoroloji yetkilileri tarafından sürekli güncellenerek vatandaşların bilgisine sunulmaktadır.