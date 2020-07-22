Hayvan Pazarlarında Denetimler Arttırıldı

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Isparta Merkez ve İlçelerde bulunan hayvan pazarlarında denetimler arttırıldı.Isparta Merkezde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, İlçelerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli personeller tarafından hayvan pazarlarında sık sık denetimler yapılmaktadır.Yapılan denetimlerde halkımızın sağlıklı ve güvenilir et tüketiminin sağlanması adına satışı yapılan hayvanlarında sağlık kontrolü ve taramaları yapılmakta, pazara gelen vatandaşlara ve satıcılara sosyal mesafeye kurallarına uymaları, dezenfeksiyon ve maske kullanmaları konularında uyarılarda bulunulmaktadır.Ayrıca, kulak küpesi ve pasaportu olmayan hayvanları hayvan pazarlarına alınmaması ve il dışından gelen hayvanları mutlaka veteriner sağlık raporu olması gerekmektedir.Kurban Bayramı dolayısıyla canlı hayvan nakli yapan araçlarda da yol denetimleri yapılarak; canlı hayvan taşıma belgesi olmayan, küpesiz ve pasaportsuz, hayvan taşıyan hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanmaktadır.Üreticilerimizin mağdur olmamaları adına İl - İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden gerekli izinlerini mutlaka almaları ve pasaportları ile birlikte diğer belgelerinin de yanlarında olması gerekmektedir.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü