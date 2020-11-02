BAŞKAN KÖROĞLU’NDAN ÖNEMLİ UYARI

Isparta Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Süleyman Yaşar Köroğlu, küçükbaş hayvan desteklemelerinde başvuruların 6 Kasım’da biteceğini belirterek; “Sürünüze ilave ettiğiniz hayvanları Tarım İl Müdürlüklerine bildirerek güncelleyin ki, destek alabilesiniz” dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında verilen Damızlık Anaç Koyun Keçi desteği başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı.Pandemiden dolayı herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına başvuruların son güne bırakılmamasını öneren Isparta Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Süleyman Yaşar Köroğlu; “Son günlerde oluşacak olası bir yoğunluk yaşanmaması için on bir ilçedeki üreticilerden başvuru dilekçelerini bir an önce vermeleri gerekmektedir. Burada şunu demek istiyorum. Hayvan yetiştiricilerimiz sürülerindeki küpeli hayvan ilavelerini İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak güncellesinler. Aksi takdirde destekleme alamazlar. Bu konuda son başvuru tarihi 6 Kasım 2020’dir. Bu tarihi geçirmeyin” dedi.