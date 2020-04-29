Tıbbi atık konteynerlerinin sayıları arttırıldı

Korona Virüsü salgını dolayısıyla kullanımı artan maske ve eldiven gibi tıbbi atıkların insan sağlığına zarar vermemesi için Isparta Belediyesi tarafından Nisan ayı başlarında şehir merkezine koyulan tıbbi atık konteynerlerinin sayıları arttırıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Korona Virüsüne karşın kullanılan maske ve eldivenleri yayınladığı genelge ile tıbbi atık olarak değerlendirilmesi kararı almasının ardından bu kararla birlikte harekete geçen Isparta Belediyesi ilk etapta otobüs durakları, banka önleri gibi vatandaşların yoğun kullanım alanlarının bulunduğu bölgelere tıbbi atık konteynerleri yerleştirmişti.İlk etapta şehre getirilen ve kullanılmaya başlanan tıbbi atık konteynerlerinin sayıları arttırıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla sayıları arttırılan tıbbi atık konteynerleri resmi kamu kurum ve kuruluşları, banka önleri, pasajlar ve İşhanları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalara konuldu.Vatandaşlar tek kullanımlık maske ve eldivenlerini üzerinde ‘Atık maske ve eldiven kutusu’ yazan ve çeşitli bilgilendirme yazılarının yer aldığı tıbbi atık kutularına atabilecek.Vatandaşlar tarafından atılacak olan tıbbi atık vasfı taşıyan maske ve eldivenler Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Tıbbi Atık Aracı ile alınarak, Çöp Deponi Alanında bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezine götürüyor. Burada tıbbi atıklar sterilize ediliyor, mikroplardan arındırılıyor ve normal atık haline dönüştürülüyor.