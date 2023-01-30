25 - 29 Ocak 2023 tarihleri arasında Tokat'ta gerçekleştirilen Sadık Dirim U-23 Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden sporcularımız başarı ile döndü. Sporcumuz Fatmagül Çevik koparmada 101 Kg kaldırarak Türkiye rekorunu kırdı. 61 Kg'da Mustafa ERDOĞAN Türkiye 3.sü 64 Kg'da Zozan ÇELİK Türkiye 3.sü +87 Kg'da Fatmagül ÇEVİK Türkiye 2.si Dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.