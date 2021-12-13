ISPARTA'DA GÜVERTEDE BİR AKŞAM YEMEĞİ

-Aile için bölüm bulunuyor, gruplara yemek veriliyor

-İletişim

Rezervasyon Telefon:

(0246) 218 29 71

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360 derecelik manzaralar, romantik bir ambiyans ve harika yemekler ile bu hafta sonu farklı bir yere gitmek mi istiyorsunuz? Akşam Yemeği Gezisi ve yıllarca hatırlanacak benzersiz ülke standartlarında bir deneyim için Isparta'da Aşiyan Gemi'ye adım atın.Aşiyan Gemi Restoran, şehrin gerçeküstü manzarası eşliğinde enfes bir gastronomi sunan, Isparta'nın en iyi ve görkemli bir gemide olan tek restoranıdır. Çok büyüleyici ve otantik bir ortam yıllarca hatırlayacağınızdan emin olabilirsiniz.