Manzaralı Bir Akşam Yemeği İster misiniz? Gemide Lüks Akşam Yemeğinin Tadını Çıkarın!
360 derecelik manzaralar, romantik bir ambiyans ve harika yemekler ile bu hafta sonu farklı bir yere gitmek mi istiyorsunuz? Akşam Yemeği Gezisi ve yıllarca hatırlanacak benzersiz ülke standartlarında bir deneyim için Isparta'da Aşiyan Gemi'ye adım atın.
Aşiyan Gemi Restoran, şehrin gerçeküstü manzarası eşliğinde enfes bir gastronomi sunan, Isparta'nın en iyi ve görkemli bir gemide olan tek restoranıdır. Çok büyüleyici ve otantik bir ortam yıllarca hatırlayacağınızdan emin olabilirsiniz.
-Aile için bölüm bulunuyor, gruplara yemek veriliyor
Aşiyan Gemi Restaurant’ta aile bölümü de bulunuyor. Gruplara özel yemek hizmeti sunuluyor.
Kış bahçesi de bulunan Aşiyan Gemi Restaurant’ın iddialı ve zengin menüsü de yer alıyor
Sabah 08:00’de hizmet vermeye başlayan Aşiyan Gemi Restaurant, gecenin geç saatlerine kadar hizmet sunumu gerçekleştiriyor.
Kurumda her sabah 14 çeşit çorba çıkıyor. Kahvaltıyı tercih edenler de düşünülmüş: Zengin bir serpme kahvaltı sizi bekliyor
Kırmızı et sevenler için zengin bir ızgara seçeneği bulunuyor
Balık tutkunları için de mevsimine göre özgün lezzetler sunuluyor
Rotasını lezzete, kaliteli ve güvenilir gıdaya çevirenler için özgün adres: Aşiyan Gemi Restaurant…
-İletişim
Aşiyan Gemi Restaurant
Kurtuluş Mahallesi- (Çayboyu Mevkii)
122 Cadde, No: 46/ ISPARTA
Rezervasyon Telefon:
(0246) 218 29 71
www.instagram.com/asiyangemi/
www.facebook.com/AsiyangemiIsparta