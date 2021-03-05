GÜL DUŞ BANYONUZUN ESTETİĞİNİ ÜST SEVİYEYE TAŞIR!

'un imal ettiği kabinler çerçeveli bir yapıya sahiptir ve bir duvar boyunca yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Bazı kabinlerde temperli cam veya jakuzi gibi ek özellikler bulunur.

Gül duş, tüm üretiği kabinler için yedek parça desteği de sunar. Kabin kapıları genellikle camdan yapılır. Çerçeveler cam, paslanmaz çelik, pirinç, krom veya alüminyumdan yapılabilir. Muhafazanın şekli isteğe göre kare, dikdörtgen, çeyrek daire veya oval olabilir. Kapı stili ise sürgülü, pivot, ikiye katlanır veya çift kapılı olabilir.



Gül Duş markası, bir

duşakabin

den bekleyeceğiniz her şeyi karşılar ve her zaman diğer markalardan daha fazlasını sunar. Yalnızca Gül Duş'ta bulunan kurulum sistemi gibi bir çok benzersiz tasarım özellikleri, Gül duş yelpazesini bariz bir seçim haline getiriyor. İhtiyaçlarınızı tam olarak karşılayacak tasarımlar, stiller, boyutlar ve seçenekleri görebileceğiniz fotoğraf galerisi aşağıda verilmiştir.

Gül Duş'un diğer Duş Kabinleri serisine showroom mağazasında göz atabilirsiniz.

GÜL DUŞ'TAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Duşakabinler, kaygan tehlike olasılığını azaltarak banyoyu güvenli hale getirir ve yerden tasarruf etmeye yardımcı olur. Kuru ve ıslak alanları ayırır ve banyo alanlarını optimize eder.Duşakabinler kayma ve düşme tehlikelerini en aza indirmek için her banyo için bir zorunluluktur.

DİĞER HİZMETLER

​Küvet

Jakuzi

Plise Sineklik

Akerdeon Kapı

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