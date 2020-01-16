Isparta'da Gazeteciler Günlerini Kutladı

Isparta Valisi, Belediye Başkanı ve Gazeteciler 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde özel bir programda buluştu...

Isparta'da Gazeteciler Günlerini Kutladı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun
10.01.2020
Türkiye’de 1961’den beri her 10 Ocak’ta kutlanan “Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi. Programa Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan ve çok sayıda gazeteci katıldı. Samimi bir ortamda geçen kahvaltıda Cemiyet Başkanı Karahan, Vali Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Başdeğirmen’e  “Basın Dostu” plaketi takdim ederek, bugüne kadar gazetecilere ve basın sektörüne sağladıkları kolaylıklar için teşekkür etti.

Buluşmada gazetecilere hitaben bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu sözlerine gazetecilerin gününü kutlayarak başladı ve gazetecilerin ilin tanıtımına ve kalkınmasına büyük katkılar sağladığını söyledi.

Vali Seymenoğlu, “Tüm il ve ilçelerimizde fedakarca çalışan gazeteci arkadaşlarımın bu güzel gününü tebrik ediyorum. Geçen yıl da beraberdik yeni yılda yine beraberiz. Gazetecilik mesleği sonsuza kadar devam edecek mesleklerdendir. Cemiyet başkanımız konuşmasında bazı mali sıkıntılardan bahsetti evet haklı, bizler kamu kurum ve kuruluşları olarak her fırsatta hukuki sınırlar içerisinde maddi ve manevi destek vermeye çalışıyoruz. Ancak manevi destekte sınır yok arkadaşlar. Bu da güzel bir destektir, sadece maddi destekle işler yürümüyor. Bazen işlerimizde manevi destek ararız, ben de bu manevi desteği geldiğim günden beri hiçbir kişi ve kuruluş ayrımı gözetmeden sizlere karşı sergilemeye çalışıyorum. Arkadaşlarımız, yeter ki bizleri iyi anlasın, şehirde yapılan çalışmaları vatandaşlara ulaştırsın ve vatandaşın özgürce doğru haber almasına vesile olsun. Her zaman beraber olduk,  ben görevde olduğum sürece de bu böyle devam edecek. Sizlerden de bu desteğin karşılığını çok güzel görüyoruz. Şehrin menfaatine olan her çalışmayı sizler aracılığıyla hem Isparta’mıza hem ülkemize ilan edebiliyoruz. Bu da bizi güçlü kılıyor, şehrimizin bilinirliliği artırıyor. 2020 yılı için 1,5 Milyon turist hedefi koyduk Isparta’nın bu potansiyeli var. Bu sayı ilimizin ekonomisine her alada katkı sağlayacaktır dolayısıyla sizlerin de işletme sıkıntılarınıza bir çare olacaktır. Turist sayımız arttıkça serbest piyasa şartlarında firmalarımız reklam ve tanıtım yapma ihtiyacı duyacak. Bu da sizlere mali destek sağlayacak.” dedi.

Çalışan Gazeteciler Günü programı aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Isparta Valiliği Bülteni
 
v-1v-2v-3v-4v-5v-6v-7v-8
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da ailelerden düzenlenen seminere yoğun ilgi
Bakan'dan çalışanlar için son dakika tayin açıklaması
Isparta'da Bağımlılıklarla Mücadele için toplandılar
Isparta'nın Futsal star'ları belli oldu
Isparta'da narkotik operasyon! uyarıcı haplar ele geçirildi
ISPARTA DEREBOĞAZI YOLU NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE CEVABI
Son dakika haber: 2020 bedelli askerlik ücreti belli oldu
Isparta'daki Yolcu Otobüsü Kazası Nasıl Oldu? açıklamalar geldi...
Isparta'daki çocuklar haydi! Karneyi getir,Hediyeyi götür...!
Isparta'da 2020 Yılının İlk Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Isparta Emniyet Müdürlüğü bildirdi: Denetimler sıklaştırıldı!
Ispartalı okçularımızdan tam isabet! Türkiye birinciliği geldi
Isparta'da 13 bin 700 öğrenci kendini bu sınavla test etti
Aranan 37 şahıs Isparta Emniyet Ekiplerince Yakalandı
Isparta'da trafik kazası: Yolcu otobüsü devrildi...
Isparta Belediye Başkanı: Lavantanın geleceği parlak
Tüm memurlar ve sözleşmeli personel için önemli gelişme
Isparta'da o belediye araç filosu genişletti...
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden çok önemli duyuru! Uymanaya ceza...
Isparta'da cinayet işleyen şüpheli pansiyonda yakalandı!
TOKİ'de Süre daralıyor! Isparta'da ucuz konuta talep yağdı
ISPARTA'NIN HER-KÜL'Ü HALTERCİLERİMİZ ZİRVEDE
Cyber Anadolu 2. Etabı BAKA desteği ile Isparta'da...
Isparta OBM'den alan rehabilite çalışmaları...
Isparta Valisi: “Bu bir fedakarlık ve tecrübe işidir”
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
ISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Acı haber geldi: 2 kahraman askerimiz Şehit olduAcı haber geldi: 2 kahraman askerimiz Şehit oldu13 Ocak 2020
Isparta'da trafik kazası: Yolcu otobüsü devrildi...Isparta'da trafik kazası: Yolcu otobüsü devrildi...15 Ocak 2020
Isparta il sağlık müdürlüğü endoskopi açıklaması: soruşturma başlatıldıIsparta il sağlık müdürlüğü endoskopi açıklaması: soruşturma başlatıldı10 Ocak 2020
Isparta'da cinayet işleyen şüpheli pansiyonda yakalandı!Isparta'da cinayet işleyen şüpheli pansiyonda yakalandı!14 Ocak 2020
Isparta'ya yeni otopark yapılacak: mecliste kabul edildiIsparta'ya yeni otopark yapılacak: mecliste kabul edildi11 Ocak 2020
ISPARTA, BURDUR ve AFYONKARAHİSAR’DA TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR ISPARTA, BURDUR ve AFYONKARAHİSAR’DA TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR13 Ocak 2020
Isparta'da sağlık müdürü vekilinin darp edilmesine kınamaIsparta'da sağlık müdürü vekilinin darp edilmesine kınama10 Ocak 2020
Isparta Emniyet Müdürlüğü bildirdi: Denetimler sıklaştırıldı!Isparta Emniyet Müdürlüğü bildirdi: Denetimler sıklaştırıldı!15 Ocak 2020
DAVRAZ KAYAK MERKEZİ TRT'DE TANITILDIDAVRAZ KAYAK MERKEZİ TRT'DE TANITILDI12 Ocak 2020
Kayıp şahıs Isparta'da ölü olarak bulunduKayıp şahıs Isparta'da ölü olarak bulundu13 Ocak 2020
Isparta'da Kaçak Avcılar Suçüstü yakalandı!Isparta'da Kaçak Avcılar Suçüstü yakalandı!10 Ocak 2020
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden çok önemli duyuru! Uymanaya ceza...Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden çok önemli duyuru! Uymanaya ceza...14 Ocak 2020
Isparta OBM'den alan rehabilite çalışmaları...Isparta OBM'den alan rehabilite çalışmaları...14 Ocak 2020
Isparta'da Kaçak Yaban Keçisi Avlayan 4 Kişi YakalandıIsparta'da Kaçak Yaban Keçisi Avlayan 4 Kişi Yakalandı13 Ocak 2020
Isparta'da Kaçak Olarak Avlanan Kerevitler Göle BırakıldıIsparta'da Kaçak Olarak Avlanan Kerevitler Göle Bırakıldı10 Ocak 2020
Isparta'daki Yolcu Otobüsü Kazası Nasıl Oldu? açıklamalar geldi...Isparta'daki Yolcu Otobüsü Kazası Nasıl Oldu? açıklamalar geldi...16 Ocak 2020
ISPARTA’DAKİ SOSYAL KONUTLARIN BÜYÜKLÜKLERİ NASIL OLACAK?ISPARTA’DAKİ SOSYAL KONUTLARIN BÜYÜKLÜKLERİ NASIL OLACAK?12 Ocak 2020
GÖZDE BALIK EVİ ,BALIĞI LEZZETE DÖNÜŞTÜRÜYOR!GÖZDE BALIK EVİ ,BALIĞI LEZZETE DÖNÜŞTÜRÜYOR!11 Ocak 2020
Evcil Hayvanlar için Yolcu Otobüsünde Taşıma Kararı! Evcil Hayvanlar için Yolcu Otobüsünde Taşıma Kararı! 10 Ocak 2020
Isparta'daki olaydan sonra 81 ile talimat veildiIsparta'daki olaydan sonra 81 ile talimat veildi13 Ocak 2020