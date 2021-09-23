ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



18-21 Eylül 2021 tarihleri arasında Isparta merkezde 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun gereklerini yerine getirmeksizin müşteri kabul eden 1 (bir) otel, 1 (bir) günübirlik kiralanan ev ve 1 (bir) ikamete yönelik yapılan tespitler üzerine;



Şahıslardan alınan beyanlarla “Para Karşılığı Fuhuş” yaptıkları tespit edilen 7 (yedi) kişiye toplam 19.094,25 TL İdari Para Cezası uygulanmış,



1774 sayılı yasaya muhalefet eden konaklama yeri sahibine de ayrıca 9.832,00 TL İdari Para Cezası yaptırımı tatbik edilmiştir.



Ayrıca para karşılığı fuhuş yapılan bu yerlerin bağımsız bölümlerinin 90 (doksan) gün süreyle kapatılması yönünde işlem tesis edilmiştir.



Kimlik bildirme kanunuyla ilgili sorumluluklarını yerine getiren ve bu konuda titiz ve duyarlı olan iş yerlerine, gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla özellikle teşekkür ediyoruz.



Şehrimizin ekonomisine katkı sağlayan iş yerlerinin maddi/manevi hukukunun korunması ve şehrimizin huzurunu devam ettirme yolunda duyarlılıklarıyla her daim yanımızda olan kıymetli hemşehrilerimizin;



Her türlü talep ve bildirimlerini 0505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarak Isparta Emniyet Müdürlüğümüze ulaştırmaları bizlere güç katacaktır.



Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.