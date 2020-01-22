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Isparta'da faili meçhul hırsızlık olayları aydınlatılıyor...

Isparta'da faili meçhul hırsızlık olayları aydınlatılıyor...
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
T.C
ISPARTA VALİLİĞİ
İl Jandarma Komutanlığı (BASIN DUYURUSU)


Isparta İli Gönen İlçesi Senirce köyünde 18 Ocak 2020 tarihinde, C.Z.K. isimli şahsa ait bahçeden. bir adet 6.000 TL değerindeki DİSCARO isimli tarım aletinin çalınması olayının şüpheli /şüphelilerinin tespiti ve yakalanmasına  yönelik olarak: Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi  (JASAT) taralından. aralıksız olarak yürütülen çalışmalar neticesinde: hırsızlık olayının F.Ç, F.A ve S.S. isimli şahıslar tarafından bir firmaya ait traktörle gerçekleştirildiği ve şahısların çalınan discaro isimli tarım aletini Isparta Merkezinde bulunan Petek Gül Sanayinde hurdacılara 500 TL. karşılığında sattıkları tespit edilerek hırsızlık olayı aydınlatılmıştır.

Ayrıca Isparta ili Gönen İlçesi Senirce köyünde 19 Ocak 2020 tarihinde Y.G. isimli şahsa ait elma bahçelerinden sulama boruları kırılarak 2.000 TL. değerindeki sulama boru ve vanalarının çalınması olayında F.Ç. ve H.Ö. isimli şahısların birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilerek 2 faili meçhul hırsızlık olası aydınlatılmıştır.

Şüpheliler yapılan takip sonrası Senirce Köyünde. Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen İlçe J.K'tanlığı ile koordineli olarak icra edilen operasyon sonucunda. (3) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Y.G. isimli şahsa ait çalınan boru ve vanalar F.Ç. isimli şahsın evinin deposunda bulunarak testim edilmiştir.

Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasını yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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