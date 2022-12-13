ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU







Isparta ili Merkez ilçe Büyükgökçeli köyünde 03 Kasım 2022 tarihinde T.Ç. isimli müştekiye ait evden. Eğirdir ilçesi Beydere köyünde 08 Aralık 2022 tarihinde Y.S., E.G. ve V.Ç. isimli müştekilere ait ikametlerinde meydana gelen “Evden Hırsızlık” olayları ile Eğirdir ilçe merkezi Polis bölgesinde 09 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen “Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Mala Zarar Verme” olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen Ş.Y. ve E.A. isimli şüpheliler, Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eğirdir İlçe J.K.lığı Asayiş Timleri tarafından koordineli olarak yapılan ısrarlı takip ve çalışmalar neticesinde icra edilen operasyonla saklandıkları adreste çalmış oldukları eşya ve malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.Meydana gelen (5) faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak olayda çalman mini buzdolabı, matkap, sandalye, motorlu testere, traktör direksiyonu, vb. muhtelif ev eşyaları şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunarak müştekilere teslim edilmiştir.Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ş.Y. isimli şahıs tutuklanmış, E.A. isimli şüpheli ise: Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılmıştır.İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.