EVDE HAYVAN BESLENYENLER DİKKAT! HEPSİ KAYIT ALTINA ALINACAK...

26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik yönetmelik kapsamında 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlatılmış olan sahipli köpeklerin tanımlanması ve kimliklendirilmesi işlemi, bildirim süresi ve yaşına bakılmaksızın 31.12.2021 tarihine kadar devam edilecek, sahipli kedi ve gelincikler ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kimliklendirilerek Ev Hayvanları Kayıt Sistemine (PETVET) kayıt edilecektir.Bu uygulama ile kaybolma, sokağa terk etme gibi durumlarda sahiplerinin sistemden tespiti kolaylaşacak ve masum canlar kaderine terk edilmemiş olacaktır.Yönetmelikle birlikte sahipli köpeklerin kimliklendirilmesi işlemleri Isparta'da İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır.İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Isparta İli Avcılar ve Atıcılar Derneği arasında Avcılar Derneği Başkanı Hüsnü Cenk Dilmen' in ev sahipliğinde, İl Müdür Yardımcısı Bayram Demir, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ali Gündüz ve İl Müdürlüğü Veteriner sağlık personelinin katılımıyla sahipli köpeklerin kimliklendirilmesi organizasyonu düzenlenmiştir.Organizasyonda 36 adet sahipli köpeğe mikroçip uygulanarak kimliklendirilme, kuduz aşılama işlemleri yapılmış ve Ev Hayvanı Pasaportu düzenlenerek hayvan sahiplerine teslim edilmiştir.Sahipli köpeklerin kimliklendirilmesi işlemlerine, Bakanlığımız İl ve İlçe Müdürlükleri ile Isparta İli Veteriner Hekimler Odasına kayıtlı serbest veteriner hekimlerin klinik ya da polikliniklerinde devam edilecektir.