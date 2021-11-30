İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Kaçakçılık ile Mücadele ve Halk sağlığının korunması amacıyla, özellikle eğlence mekânlarına ve içki satışı yapılan yerlere satış yapmak amacıyla ilimizi hedef alan şahıslara yönelik 18-19/11/2021 günü yapılan operasyonda;
18-19/11/2021 günü İş yeri, Araç ve İkamette yapılan aramada;
-225 Litre Etil Alkol,
-35 Litre Alkollü İçecek,
-8 Şişe Sahte/KaçakAlkol,
-3 adet Alkol yapımında kullanılan likit,
-1 adet Sigara doldurma makinası,
-3.500 adet doldurulmuş sigara ele geçirilmiştir.
Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili (2) şüpheli hakkında ADLİ/İDARİ işlem başlatılmıştır.
Isparta halkımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, vatandaşlarımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alanda hakimiyeti sağlayarak, sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları/çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 0505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz.