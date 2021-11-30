18-19/11/2021 günü İş yeri, Araç ve İkamette yapılan aramada;

Kaçakçılık ile Mücadele ve Halk sağlığının korunması amacıyla, özellikle eğlence mekânlarına ve içki satışı yapılan yerlere satış yapmak amacıyla ilimizi hedef alan şahıslara yönelik 18-19/11/2021 günü yapılan operasyonda;-225 Litre-35 Litre-8 Şişe-3 adet-1 adet-3.500 adetele geçirilmiştir.Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili (2) şüpheli hakkındaişlem başlatılmıştır.Isparta halkımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, vatandaşlarımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alanda hakimiyeti sağlayarak, sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları/çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıtabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz.