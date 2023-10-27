"Buğday Tanesi" Eğirdir'de İzleyicisiyle Buluştu

Eğirdir'de "Buğday Tanesi" adlı film, izleyicilerle buluştu. Bu film, henüz bebekken bir buğday tarlasında çıkan yangın sonucu vücudunda kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan'ın hayata tutunma mücadelesini ve milyonlarca benzer insan için umut olma hikayesini anlatıyor.Dün sabah saat 10.30'da Altınkum Düğün Salonu'nda gösterilen film, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın katılımıyla gerçekleşti. Buğday Tanesi, engelli bireylerin yaşam zorluklarını kendi yaşam kesitleriyle anlatan etkileyici bir yapıma sahip.Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından düzenlenen film gösterimine Eğirdir Belediye Başkanvekili Hakan Yıldırım, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, Memur-Sen İl Temsilcisi Selami Kılınç, Eğirdir Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Gök, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu ve birçok davetli katıldı.Film izleyicilerine teşekkür eden İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, hayallerinden vazgeçmemeleri gerektiğini dile getirerek kendi yaşamından bazı kesitleri izleyicilerle paylaştı.Film gösteriminin sonunda, Eğirdir Belediye Başkan Vekili Hakan Yıldırım, Milletvekili Serkan Bayram'ı tebrik ederek çiçek takdim etti.