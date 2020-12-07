Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında 2020 yılı Kasım ayı içerisinde 21 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.Yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma, 5607-5809 sayılı Kanunlara Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Vergi Kaçakçılığı ile Bozulmuş ve Değiştirilmiş Gıda ve İlaçların Ticareti suçlarından 22 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, bu şüphelilerden;1 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte sürücü belgesi, 1 adet sahte çek, sahte evraklar, 46 şişe sahte içki, 5 şişe sahte alkol yapımında kullanılan içki kiti ve aroması, 15 litre etil alkol, 116 paket sigara, 415 kg tütün, 51 paket tütün mamulleri ve sigara yan ürünü, 19 adet cep telefonu, 3.000 dal boş makaron, 14.000 dal doldurulmuş makaron ve 380 adet cinsel içerikli ürünler ele geçirilmiştir.Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 15 şahıs ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yakalanmış, 7 şahıs adli makamlarca tutuklanmış, 8 şahıs ise adli makamlar tarafından serbest bırakılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.