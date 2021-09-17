ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık, Oto Hırsızlık, Yan-Dol Büro Amirliğimiz görevlilerince, 06.09.2021 ile 13.09.2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde meydana gelen “Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığının İhlali, Otodan Hırsızlık ve Mabetten Hırsızlık” olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda;

4 ayrı Evden Hırsızlık olayı ile ilgili (2) şüpheli, Mabetten Hırsızlık, Otodan Hırsızlık olayı ile ilgili (1) şüpheli, 2 ayrı Motosiklet Hırsızlığı olayı ile ilgili (4) şüpheli, İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık olayı ile ilgili (1) şüpheli olmak üzere HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ toplam (8) şahıs yakalanmış, ele geçirilen suça konu malzemeler müştekilerine teslim edilmiş;



Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen adli tahkikat sonrasında şüpheliler Adli Makamlara sevk edilmiş, şüpheli M.S.A. tutuklanmış, şüpheliler (Suça Sürüklenen Çocuklar N.U., M.U. ve B.R.) M.K.E., A.E., Y.Ö.M., ve A.B.K. isimli şahıslar hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.



Vatandaşlarımızın araçlarından ve ikametlerinden ayrılırken kapılarını kilitlemeleri, araçlarının anahtarını aracın üzerinde bırakmamaları, motosiklet ve elektrikli bisikletlerini daha güvenli olan apartman içerisi, garaj vb. yerlere kilitleyerek park etmeleri, hırsızlık olaylarının engellenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.



Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.







