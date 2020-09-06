SÜPÜRGE TAMİR BAKIM YEDEK PARÇA

teknik servisini, bakım ve onarımını en kısa sürede yapıyor ve teslim ediyor.

Isparta'da Süpürge Dünyası süpürgelerin gerek parça arızalarını gerekse

– mekanik arızalarını tamir etmektedir. Cihazlarınızdaki parça değişimlerinin yanında çekiş gücü proplemleri ve motor arızalarıda uzman ekipler tarafından onarımları ve bakımları yapılmaktadır. Elektrikli süpürgelerde rastlayabileceğiniz sorunlar hemen aşağıda listelenmiştir.

Çekiş (Vakumlama) proplemleri.

Motor çalışmama arızaları.

Bir müdeet çalıştıktan sonra ısınma ve cihazın kendi kendine kapanması.

Çalışırken koku vermesi.

Sigorta attırması.

Kablo arızaları (Makara ve Kablo Kopukluğu)

Süpürge Dünyası'nda elektrikli süpürgelerdeki tüm arızaları cihaz atölyesine alınarak tamirleri yapılmaktadır. Kullanılan tüm parçalar orjinal parçalar olmakla birlikte sıfır parça değişimleri ile Isparta ve tüm çevre bölgelenin hizmetinde. Firma özel teknik servis olarak garantisi tükenmiş cihazların arızalarını da tamir etmekdir.

ÇOK ÖNEMLİ İHMAL ETMEYİN!

Süpürgenizin toz engellemede kullanılılan filtre değişimini - bakımını ve toz torbası değişimini de ihmal etmemelisiniz. Çünkü evi elektrik süpürgesi ile temizledikten sonra eğer filtreniz değişmemiş ve toz torbanız değişmemiş ise ortamdaki emilen bakteriler bir sonraki temizlikte tekrar ortama yayılabilir. Bu yüzden her temizlikten sonra toz torbasını hemen değiştirmeniz ve içinden çıkan eski torbayı hemen atmanız önemlidir. Ayrıca süpürgenizin aksesurlarını da işiniz bittikten sonra iyice silip dezenfekte etmelisiniz.

arızaları, aksesuar, yedek parça sorunları, elektriksel problemler, cihazın çalışmaması vb. her türlü problemlerde sizlere çözüm odaklı hizmet sunan

ulaşmak için telefon ve adres bilgileri;

Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü)

0530 821 53 45









