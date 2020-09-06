SÜPÜRGE TAMİR BAKIM YEDEK PARÇASüpürge Dünyası, her marka elektrik süpürgenizin teknik servisini, bakım ve onarımını en kısa sürede yapıyor ve teslim ediyor.
Isparta'da Süpürge Dünyası süpürgelerin gerek parça arızalarını gerekse elektronik – mekanik arızalarını tamir etmektedir. Cihazlarınızdaki parça değişimlerinin yanında çekiş gücü proplemleri ve motor arızalarıda uzman ekipler tarafından onarımları ve bakımları yapılmaktadır. Elektrikli süpürgelerde rastlayabileceğiniz sorunlar hemen aşağıda listelenmiştir.
- Çekiş (Vakumlama) proplemleri.
- Motor çalışmama arızaları.
- Bir müdeet çalıştıktan sonra ısınma ve cihazın kendi kendine kapanması.
- Çalışırken koku vermesi.
- Sigorta attırması.
- Kablo arızaları (Makara ve Kablo Kopukluğu)
ÇOK ÖNEMLİ İHMAL ETMEYİN!
Süpürgenizin toz engellemede kullanılılan filtre değişimini - bakımını ve toz torbası değişimini de ihmal etmemelisiniz. Çünkü evi elektrik süpürgesi ile temizledikten sonra eğer filtreniz değişmemiş ve toz torbanız değişmemiş ise ortamdaki emilen bakteriler bir sonraki temizlikte tekrar ortama yayılabilir. Bu yüzden her temizlikten sonra toz torbasını hemen değiştirmeniz ve içinden çıkan eski torbayı hemen atmanız önemlidir. Ayrıca süpürgenizin aksesurlarını da işiniz bittikten sonra iyice silip dezenfekte etmelisiniz.
Hemen arayıp süpürgenizin toz torbası ve filtre değişimi hakkında destek alın!
Elektrik Süpürgesi arızaları, aksesuar, yedek parça sorunları, elektriksel problemler, cihazın çalışmaması vb. her türlü problemlerde sizlere çözüm odaklı hizmet sunan Süpürge Dünyası'na ulaşmak için telefon ve adres bilgileri;
Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı
0530 821 53 45
Süpürge Dünyası ''Elektrikli süpürgeniz ile ilgili tüm sorunları ve arızaları çözümleyelim''