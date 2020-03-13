'İPTAL EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'



Diyanet – Sen Isparta Şubesi Başkanı Osman Akçil, Coronavirüs gerekçesi ile bugünkü Cuma namazının iptal edildiği yönündeki iddialara sert tepki göstererek; “Bu iddialar gerçek dışıdır. Cuma namazının kılınmaması gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.



Diyanet – Sen Isparta Şubesi Başkanı Osman Akçil, bu konudaki açıklamasını Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü’ye dayandırarak, Güçlü’nün açıklamasını sosyal medyadan paylaştı.



AKÇİL; “CUMA NAMAZININ

KILINMAMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Başkan Akçil paylaşımında; “Corona virüsü nedeniyle 13 Mart Cuma günü, Cuma namazının kılınmayacağına” dair, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın Sosyal Medya Hesabından yapılmış gibi gösterilen ve gerçekle ilgisi olmayan bir ekran görüntüsünün, çok sayıda sosyal medya gruplarında paylaşıldığı öğrenilmiştir. Söz konusu paylaşım GERÇEK DIŞIDIR. Cuma namazının kılınmaması gibi bir durum SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. İtibar edilmemesi istirham olunur” dedi.