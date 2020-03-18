İl Jandarma Komutanlığı 17 Şubat - 17 Mart Faaliyetleri











Isparta İl J K lığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından 17 Şubat- 17 Mart 2020 tarihleri arasında Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu Kullanımı ile Personel Taşımacıllığı Denetimi" kapsamında yapılan denetimlerde (22.813) araç kontrol edilmiş, kontrol edilen (702) araç sürücüsüne (411.958) TL idari para cezası uygulanmış. (28) sürücü belgesi geri alınmış. (238) araç trafikten men edilmiştir. Meydana gelen (12) yaralamalı. (2) maddi hasarlı trafik kazası olayında (22) vatandaşımız yaralanmıştırKamuoyuna saygı ile duyurulur