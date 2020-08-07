Sağlık İçin Hepimiz İçin

81 ilde olduğu gibi “Sağlık için Hepimiz İçin” mottosuyla en kapsamlı kontrollü sosyal hayat denetimleri başladı. Sabah saatlerinde başlayan ve gece de devam edecek denetimlerde kamu personelleri ve meslek odaları temsilcilerinden oluşan 300 kişilik ekip Isparta il merkezinde ve ilçelerde denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlere Vali Ömer Seymenoğlu da katılarak iş yeri sahiplerine, çalışanlara ve vatandaşlara özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.Denetimlerde amaçlarının ceza yazmak olmadığını belirli bir farkındalık yaratmak isteğinde olduklarını söyleyen Vali Seymenoğlu Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından her alan için belirlenen kontrollü sosyal hayat kurallarına uyulmasının salgınla mücadelede çok önemli olduğunu vurguladı.Bir alışveriş merkezine giden Vali Seymenoğlu burada karşılaştığı vatandaşlara ve uğradığı iş yeri yetkililerine maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunarak herkesin istisnasız bir şekilde kurallara uymasını istedi. Daha sonra Isparta Şehirler arası Otobüs Terminali’ne geçen Vali Seymenoğlu burada da otobüs kaptanlarına ve yolcularına aynı uyarılarda bulunarak salgını ancak tedbirlere uyarak yenebileceklerini söyledi. Terminal yolcu bekleme alanında ailesiyle otobüslerinin kalkış saatini bekleyen minik bir yolcuyla karşılaşan Vali Seymenoğlu minik yolcuya belirlenen kurallara uyarak büyüklerine örnek olduğu söyleyerek top armağan etti.Vali Seymenoğlu ardından şehrin muhtelif yerlerinde devam eden denetimlere eşlik ederek vatandaşlara uyarılarda bulundu.