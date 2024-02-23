"FETÖ/PDY Üyesi Aranan Ebe Isparta'da Yakalandı: Hapis Cezasıyla Cezaevine Gönderildi!"Isparta Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan ihraç Ebe S.Ç, başarılı bir operasyonla yakalanmıştır. S.Ç, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerin ardından Isparta Kapalı E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilerek adaletin yerini bulmasına katkı sağlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.