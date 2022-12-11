DAVRAZ PREFABRİK'TEN YILSONUNA ÖZEL FIRSATLAR

Davraz Prefabrik Yöneticisi Mimar Nihal Yıldırım, 2022 yılının son günlerinde özel fiyatlar ve fırsatlar sunduklarını açıkladı.

DÖRT MEVSİM KONFORLU YAŞAM

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2022 yılının son günlerinde konteyner ve prafabrik ev modelleri fiyatlarında avantaja sahip. Tek tıra yüklenerek Isparta’nin ve bölgenin her yerine taşınabiliyor.Aynı zamanda Davraz Prefabrik geniş seçenekleriyle ilham veriyor. Kolay transfer edilebilir konteyner ve prefabrik ev modellleri doğal yaşam tutkunlarına yeni mekanlar keşfedebilecekleri fırsatlar sunuyor.Mimar Yıldırım Isparta Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada:Dedi.''Her zaman, her yerde yaşanabilir mekanlar... '' Keyifle yaşanacak evler sizi bekliyor...'' İsteyene lüx villa, bağ evi, dağ evi, yayla evi, tarla evi ve bahçeli yaşam evlerini size özel tasarımlarla en uygun fiyatlara Davraz Prefabrik'te...Pratik, ekonomik, estetikDepreme dayanıklı, uzun ömürlü, yalıtımlı​