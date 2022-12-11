Davraz Prefabrik Yöneticisi Mimar Nihal Yıldırım, 2022 yılının son günlerinde özel fiyatlar ve fırsatlar sunduklarını açıkladı.
2022 yılının son günlerinde konteyner ve prafabrik ev modelleri fiyatlarında avantaja sahip. Tek tıra yüklenerek Isparta’nin ve bölgenin her yerine taşınabiliyor.
Aynı zamanda Davraz Prefabrik geniş seçenekleriyle ilham veriyor. Kolay transfer edilebilir konteyner ve prefabrik ev modellleri doğal yaşam tutkunlarına yeni mekanlar keşfedebilecekleri fırsatlar sunuyor.
Mimar Yıldırım Isparta Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada: ''Konteyner ve prefabrik yapı sistemi hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın çok sayıda avantaja sahip olduğunu vurgulamamız gerekir. Sıklıkla sorulan ve merak edilen konteyner prefabrik evlerin avantajlarını burada kısaca ifade edelim. Öncelikle konteyner ev ön üretimli olarak modern teknolojiler kullanılarak fabrika tesislerinde hazırlanıyor. Sandviç panel duvar ve çatı sistemi, elektrik ve su tesisat sistemi başta olmak üzere her detay fabrikada üretiliyor. Satın aldığınız konteyner prefabrik ev belirttiğiniz yere geldiğinde vinç yardımıyla indirilerek anında kullanımınıza sunuluyor. İnşaat süreçleriyle duvarcı, çatıcı, boyacı, elektrikçi, su tesisatçı gibi çok sayıda usta ile uğraşmanıza gerek olmadan. Konteyner prefabrik evleri avantajlarıyla alın yıllarca nesilden nesile güvenle kullanın.'' Dedi.
''Her zaman, her yerde yaşanabilir mekanlar... '' Keyifle yaşanacak evler sizi bekliyor...'' İsteyene lüx villa, bağ evi, dağ evi, yayla evi, tarla evi ve bahçeli yaşam evlerini size özel tasarımlarla en uygun fiyatlara Davraz Prefabrik'te...
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