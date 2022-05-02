Isparta'nın Eğirdir İlçesinde bulunan Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çölyak Hastalığına umut oldular.Isparta Sağlık Müdürlüğü, Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeniyle ortak bir program hazırladılar. Programa Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik'in Eşi Dr. Ayşe Çelik, Eğirdir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Enis Özdemir, Göller Yöresi Çölyakla Yaşam Derneği kurucusu Prof. Dr. Aynur Medine ŞAHİN ve çok sayıda davetli katıldı.Programda açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Zafer Ulusoy tarafından yapıldı. Geleceğin Aşçılarına, Sağlıklı Beslenme eğitimi ve Çölyak hastalığı olan bireylere Glutensiz Diyet Menüleri eğitimi verdiklerini belirtti. Erasmus Projesi ile öğrencilerinin İtalya ve İspanya’da Glutensiz menü hazırlama konusunda uygulamalı staj yaptıklarını ve öğrendikleri menüleri kültürümüze entegre ederek katılımcılara sunduklarını söyledi. Sağlık Müdürlüğü Yetkilisi Uzm. Dr. Nazmiye ACAR Çölyak Hastalığı hakkında bilgi verdi. Göller Yöresi Çölyakla Yaşam Derneği kurucusu Prof. Dr. Aynur Medine ŞAHİN Çölyakla Yaşam Derneği çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Çölyakla Yaşam Derneği üyesi Uzm. Çocuk doktoru /SDÜ Çocuk Gastroenteroloji yan dal asistanı Dr. Hakan SALMAN tarafından çocuklarda çölyak hastalığı ve alınacak önlemler hakkında bilgi verdi. Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Alanı Öğretmenleri Mehmet Kadri Karaosmanoğlu ve Turgay TAŞDEMİR koordinesinde Yiyecek içecek Alanı usta öğreticileri ve öğrencileri “Glutensiz Reçetelerimiz Avrupa’dan“ adlı Erasmus Projesi ile Nisan ayında İtalya’da yapmış oldukları stajda öğrendikleri reçeteleri kültürümüzde alışık olduğumuz yiyeceklere uygulayarak çölyak hastalarına yönelik beslenme reçeteleri oluşturdular ve sundular. Yiyecek İçecek Alanı öğrencilerimiz hazırladıkları Menüde Gluten içermeyen mantı; içli köfte; baklava; şerbetli tatlı; mısır unlu helva; nohut unu, glütensiz un ve mercimek unundan yapılan çeşitli ekmekler; sade, kakaolu ve havuçlu glütensiz kekler; keçiboynuzu unlu kurabiye; makarna salatası; şehriye salatası gibi çok çeşitli ürünlerden oluşan zengin bir menü yer aldı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)