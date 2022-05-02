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Isparta'da Arife gününde aziz şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi

Isparta'da Arife gününde aziz şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi
ISPARTA 0
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Arife gününde aziz şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi.
Vali Ömer Seymenoğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla Arife gününde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi tarafından düzenlenen şehitlik ziyaretinde, aziz şehitlerimizin emaneti aileleriyle bir araya geldi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimiz adına dualar edildi.
Sabah saatlerinden itibaren evlatlarının kabirlerini ziyaret eden, sonrasında da diğer şehit aileleriyle bayramlaşan aileler evlatlarının kabirlerindeki çiçeklerini tazelediler.
Türk bayraklarıyla donatılan Garnizon Şehitliği’nde Vali Ömer Seymenoğlu da aziz şehitlerimizin kabirleri başında dua edip ailelere taziyelerini yineledi, ailelerin Ramazan Bayramını tebrik etti.
 
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Isparta'da Arife gününde aziz şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi
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